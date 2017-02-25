Між Парасюком і блогером виник напружений конфлікт через блокаду

У Бахмуті на Донеччині у ніч на суботу стався конфлікт між позафракційним народним депутатом Володимиром Парасюком і блогером Андрієм Дзиндзею.

Володимир Парасюк, з групою однодумців, прийшов під готельний номер блогера Дзиндзі з образливим словами, вимагаючи відчинити двері. Про це пише "Радіо Свобода".

Парасюк обурився постом Дзиндзі у Facebook, у якому той звинуватив політика у використанні автомобіля дорогої марки і супроводі охоронця з автоматом у час, коли політик збирає кошти на підтримку блокади на Донбасі.

Андрій Дзиндзя повідомив, що написав заяву в поліцію про погрози з боку народного депутата.

Водночас Володимир Парасюк заперечує те, що погрожував блогеру. Він також заявив, що носить автомат з офіційним дозволом "для самооборони".

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Пересування автомобілем, не внесеним у декларацію, Парасюк пояснив тим, що його автомобіль поламався, тому він "позичив машину у друга", і продемонстрував технічний паспорт на автомобіль 1999 року виробництва.

Депутат звинуватив Андрія Дзиндзю в тому, що він своїми повідомленнями у соціальних мережах намагається дискредитувати блокаду.

Після цього Володимир Парасюк, як каже Андрій Дзиндзя, заблокував його автомобіль на стоянці під готелем.