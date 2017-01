Міжнародне видання назвало альбом українського гурту кращим за рік

Британське видання Overblown назвало український альбом Zapaska кращим релізом 2016 на території СНД.

Як пише Liroom, у цей список також увійшли чотири українських виконавця, три російських, два естонських і один білоруський.

Першу четвірку посідають Zapaska, Океан Ельзи, Ummagma і Onuka.

Весь топ виглядає так:

Zapaska – Помалу

Океан Ельзи – Без меж

Ummagma – Winter Tale & Frequency

Onuka – Vidlik

Sound of Sputnik – New Born (Росія)

Pinkshinyultrablast – Grandfeathered (Росія)

Gnoomes – Ngan! (Росія)

Super Besse – 636108 (Білорусь)

She Bir Her Lips – Viiv (Естонія)

Pia Fraus – Autumn Winds (Естонія)