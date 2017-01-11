Міжнародне видання назвало альбом українського гурту кращим за рік

Британське видання Overblown назвало український альбом Zapaska кращим релізом 2016 на території СНД.
Як пише Liroom, у цей список також увійшли чотири українських виконавця, три російських, два естонських і один білоруський.
Першу четвірку посідають Zapaska, Океан Ельзи, Ummagma і Onuka.
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Весь топ виглядає так:
Zapaska – Помалу
Океан Ельзи – Без меж
Ummagma – Winter Tale & Frequency
Onuka – Vidlik
Sound of Sputnik – New Born (Росія)
Pinkshinyultrablast – Grandfeathered (Росія)
Gnoomes – Ngan! (Росія)
Super Besse – 636108 (Білорусь)
She Bir Her Lips – Viiv (Естонія)
Pia Fraus – Autumn Winds (Естонія)
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