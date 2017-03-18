Міжнародні спостерігачі на Сході потрапили під обстріл

Патруль спостерігачів СММ ОБСЄ потрапив під обстріл бойовиків на Донеччині.

Про це мовиться у звіті ОБСЄ.

Авто, у якому було 5 осіб, обстріляли на ділянці між Авдіївкою та Ясинуватою.

Крім співробітників місії ОБСЄ, на місці також були присутні троє офіцерів Спільного центру з контролю та координації припинення вогню, чотири представники ДСНС і четверо представників "ДНР".

За словами спостерігачів, постріл здійснили у напрямку з півдня на північний схід.

У результаті інциденту ніхто не постраждав.

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