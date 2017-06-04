Міжнародний фестиваль ретро-автомобілів відбувається у Львові

Старожитні автівки із 15 країн світу з'їхалися до Львова, де триває Міжнародний фестиваль ретро-автомобілів "Leopolis Grand Prix".

Головна подія фестивалю – автоперегони. Їх влаштували на історичній трасі, де проводили змагання у довоєнні часи. Траса отримала назву "Львівський трикутник".

"У 1929 – 1930 роках тут започатковувалася "Формула-1". Мало хто знає, але тут по Вітовського (вулиці) пролітали машини зі швидкістю 180 кілометрів, у 1932 році був встановлений рекорд траси – 2 хвилини 2 секунди", – розповів президент клубу "ЗАЗ-Козак" Володимир Кулинич.

Машини на фестивалі розміщені за тематичними "вулицями". Зокрема, організатори "Leopolis Grand Prix" розмежували англійські, радянські, французькі, американські, німецькі, італійські, польські, скандинавські, японські ретро-машини. На кожній із так званих "вулиць" звучить тематична музика, а гостей фестивалю пригощають традиційними кулінарними стравами відповідної країни.

Окрім цього, організатори фестивалю створили спеціальний "кварталі" військових машин.

Фото: Євгеній Кравс.

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