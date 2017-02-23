Міжнародний престиж Росії вкотре упав, – російський політолог

Відомий російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що для Росії часи настали не найкращі.

Про це він пише у своїй колонці на ресурсі "Ежедневный журнал".

"Міжнародний престиж Росії вкотре упав – виявляється, ще було куди. До того ж спливають сюжети про переворот у Чорногорії, втручання у французькі вибори, наближається публікація доповіді щодо збитого на Донбасі "Боїнга". Безмежно віддані депутати тікають у Литву. Ну, або в Україну. Лише встигай обертатися. Тут навіть такий загартований професіонал, як Чуркін, може надірватися – наші щирі співчуття. На Батьківщині диванні шанувальники "Хитрих Путінських Планів" теж потроху занурюються у стан когнітивного дисонансу (в перекладі – з чужого похмілля голова болить), хоча намагаються це не демонструвати та тримати хвіст морквиною. В їхній уяві це означає грубіянити ще нахабніше та затятіше. Що ж, побажаємо їм нових успіхів. Треба тільки мати на увазі, що разом з хвостом є ще і ніс; тримати і те й інше вище рівня води все важче. Особливо коли загрузли всі чотири лапи", – вважає фахівець.

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