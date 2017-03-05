Міжнародний престижний фотоконкурс опублікував найкращі кадри зі всього світу

Журі визначило фіналістів найпрестижнішого міжнародного фотоконкурсу "Smithsonian Photo Contest".

Про це повідомляють на сайті конкурсу.

Конкурс проводиться вже 14 років поспіль. Переможців цьогорічної боротьби оберуть 28 березня.

Цього року в конкурсі взяли участь фотографи з 146 країн світу, надіславши 48 тисяч знімків. Переможців оберуть у таких категоріях фото як подорожі, люди, природа, велич Америки та інших. Окрім організаторського складу, фото обиратимуть ще й глядачі сайту, де буде визначено переможця глядацьких симпатій.

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