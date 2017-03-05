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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Міжнародний престижний фотоконкурс опублікував найкращі кадри зі всього світу

13:53, сьогодні 573 Читать новость на русском

Журі визначило фіналістів найпрестижнішого міжнародного фотоконкурсу "Smithsonian Photo Contest".

Про це повідомляють на сайті конкурсу.

Конкурс проводиться вже 14 років поспіль. Переможців цьогорічної боротьби оберуть 28 березня.

Цього року в конкурсі взяли участь фотографи з 146 країн світу, надіславши 48 тисяч знімків. Переможців оберуть у таких категоріях фото як подорожі, люди, природа, велич Америки та інших. Окрім організаторського складу, фото обиратимуть ще й глядачі сайту, де буде визначено переможця глядацьких симпатій.

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Теги: LifeStyle Фотоновини Подорожі
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