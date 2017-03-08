Міжнародний суд ООН в Гаазі: онлайн-трансляція

У Гаазі триває засідання Міжнародного суду ООН за позовом України проти Росії.

Засідання у середу, 8 березня, почалось із виступу української делегації.

8 березня стартував третій день публічних слухань за позовом України до Росії, де Україна вдруге представляє свої аргументи.

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Україна звинувачує Росію у порушенні двох конвенцій ООН – про фінансування тероризму та викорінення расової дискримінації. Перша стосується підтримки Кремлем сепаратистів на Донбасі, друга – порушення прав людини в окупованому Криму.

7 березня Росія під час розгляду позову України у Міжнародному суді ООН в Гаазі заявила, що бойовики на Донбасі самі знайшли зброю – радянську або залишену Збройними силами України.