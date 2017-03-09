22:03
9 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення
Вєсті Кремля
21:47, 8 березня
Вєсті.UA: Кличко в тумані. Державна таємниця СБУ
Вєсті.UA
21:32, сьогодні
Боротьба за мантії: які одіозні судді змагаються за місце у Верховному суді
ЦРУ
08:25, 8 березня
Випуск новин за 20:00: Ліквідація снайпера. День народження Шевченка
Випуск новин
21:49, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Міжнародний суд ООН: якими заявами та звинуваченнями відзначилась Росія

21:24, сьогодні 250 Читать новость на русском

У четвер, 9 березня, у Гаазі завершився четвертий день засідань у Міжнародному суді ООН за позовом України проти Росії. Свої аргументи міжнародній Феміді представила Росія, яка й далі переконувала суддів у відсутності доказів постачання Москвою зброї бойовикам. Водночас, Кремль виголосив готовність визнати рішення Гаазького суду.

Яке би рішення не прийняв Міжнародний суд ООН, Москва готова його визнати. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, який наголосив, що Росія – учасник розгляду позову Києва до Москви і, відповідно, визнаватиме будь-яке рішення цього суду.

Першим із російської делегації слово взяв юрист Семюел Вордсфорт. Він заперечив слова представника України професора Гарольда Коу про те, що росіяни в Гаазі займаться "юридичною акробатикою". Потім звинуватив офіційний Київ у перекручуванні хронології подій, а на фініші заявив, що Україні бракує конкретних свідчень про постачання Росією озброєння бойовикам.

Читайте також: Росія вчергове брутально збрехала у Гаазі

Крім того, юрист порадив Україні чіткіше сформулювати свої претензії Кремлю про збиття малайзійського Boeing у небі над Донбасом влітку 2014 року.

Хто б не передав Бук "Л/ДНР", він мав на меті посилити безпеку від нападів Військово-повітряних сил України,
– переконаний представник Росії та суддя графства Ессекс Семюел Вордсфорт.

Рішення щодо запровадження тимчасових санкцій щодо Росії Міжнародний суд винесе до кінця квітня. Такі прогнози роблять в українському МЗС.

Олена Зеркаль, очільниця української делегації в Гаазі, сподівається на справедливість міжнародної Феміди. За цей час в українському відомстві проаналізують аргументи російської сторони.

Читайте також: Чого насправді Кремль добивається у Гаазькому суді – версія російського опозиціонера

Нагадаємо, Україна звинувачує Росію у порушенні двох конвенцій ООН – про фінансування тероризму і расову дискримінацію українського та кримськотатарського населення у Криму. 9 березня завершились попередні слухання справи. Від суду ООН Київ чекає вжиття заходів щодо агресора, аби припинити подальшу ескалацію бойових дій на окупованих територіях. Очікують, що рішення можуть ухвалити за місяць-два. А от розгляд справи по суті, скоріш за все, розтягнеться на декілька років.

Теги: Війна на Донбасі Суд Україна - Росія
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
День народження Тараса Шевченка: його вірші ставали гаслами і на Майдані, і на передовій
сьогодні, 22:01 День народження Тараса Шевченка: його вірші ставали гаслами і на Майдані, і на передовій
Повернись живим 1
Від січня до січня: здобутки економіки за рік
сьогодні, 20:15 Від січня до січня: здобутки економіки за рік
Яніна Ткачук 502
Невідомі факти з особистого життя Шевченка: Тест
сьогодні, 19:39 Невідомі факти з особистого життя Шевченка: Тест
784
Україна проти Росії: на що Київ може розраховувати в Гаазькому суді
сьогодні, 19:15 Україна проти Росії: на що Київ може розраховувати в Гаазькому суді
Інна Жолобович 1305
Шевченко і жінки: відверто про особисте життя генія
сьогодні, 18:10 Шевченко і жінки: відверто про особисте життя генія
Настя Сукач 5117
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Сходили в цирк: з'явились деталі резонансної ДТП, унаслідок якої загинули батько з сином
 8 листопада 2016 , 11:05
"Ми всі – Зозуля": нові подробиці гучного футбольного скандалу
 12 лютого , 09:24
Харковом пройшов масштабний смолоскипний марш: опублікували фото та відео
 11 грудня 2016 , 19:52 1
В окупованому Криму розклеїли листівки проти ватажків бойовиків
21 січня , 21:53 4
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук