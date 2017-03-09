Міжнародний суд ООН: якими заявами та звинуваченнями відзначилась Росія

У четвер, 9 березня, у Гаазі завершився четвертий день засідань у Міжнародному суді ООН за позовом України проти Росії. Свої аргументи міжнародній Феміді представила Росія, яка й далі переконувала суддів у відсутності доказів постачання Москвою зброї бойовикам. Водночас, Кремль виголосив готовність визнати рішення Гаазького суду.

Яке би рішення не прийняв Міжнародний суд ООН, Москва готова його визнати. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, який наголосив, що Росія – учасник розгляду позову Києва до Москви і, відповідно, визнаватиме будь-яке рішення цього суду.

Першим із російської делегації слово взяв юрист Семюел Вордсфорт. Він заперечив слова представника України професора Гарольда Коу про те, що росіяни в Гаазі займаться "юридичною акробатикою". Потім звинуватив офіційний Київ у перекручуванні хронології подій, а на фініші заявив, що Україні бракує конкретних свідчень про постачання Росією озброєння бойовикам.

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Крім того, юрист порадив Україні чіткіше сформулювати свої претензії Кремлю про збиття малайзійського Boeing у небі над Донбасом влітку 2014 року.

Хто б не передав Бук "Л/ДНР", він мав на меті посилити безпеку від нападів Військово-повітряних сил України,

– переконаний представник Росії та суддя графства Ессекс Семюел Вордсфорт.

Рішення щодо запровадження тимчасових санкцій щодо Росії Міжнародний суд винесе до кінця квітня. Такі прогнози роблять в українському МЗС.

Олена Зеркаль, очільниця української делегації в Гаазі, сподівається на справедливість міжнародної Феміди. За цей час в українському відомстві проаналізують аргументи російської сторони.

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Нагадаємо, Україна звинувачує Росію у порушенні двох конвенцій ООН – про фінансування тероризму і расову дискримінацію українського та кримськотатарського населення у Криму. 9 березня завершились попередні слухання справи. Від суду ООН Київ чекає вжиття заходів щодо агресора, аби припинити подальшу ескалацію бойових дій на окупованих територіях. Очікують, що рішення можуть ухвалити за місяць-два. А от розгляд справи по суті, скоріш за все, розтягнеться на декілька років.