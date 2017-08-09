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Мобільний додаток ВОЛЯ TV відтепер доступний не тільки абонентам компанії

Нова тема 11:13, сьогодні 123 Читать новость на русском

Онлайн-телебачення без меж. Відтепер оновлений мобільний додаток ВОЛЯ TV доступний не тільки абонентам компанії.

Будь-хто може встановити його на свій гаджет та мати доступ до понад 113 каналів, що входять до абонентських пакетів компанії. До того ж, додаток дозволяє переглядати тисячі ліцензійних фільмів в онлайн-кінотеатрі.

"Ви можете передивлятися фільми, дивитися серіали, мультики або новини на планшеті чи на смартфоні. Перші десять днів користування додатком ВОЛЯ TV – безкоштовні. Ви можете оцінити на повну цей додаток, розказати, що вам сподобалось. А потім вам прийде повідомлення про те, що вам потрібно обрати тарифний план, який підійде саме для вас", – розповіла PR-менеджер компанії ВОЛЯ Інна Калініна.

За допомогою додатку ВОЛЯ TV можна управляти процесом перегляду. Обирати мову, створювати власну телепрограму, фільмотеку. Також регулювати якість зображення, залежно від можливостей Інтернет-провайдера та самого мобільного пристрою. А завдяки функції ТВ архів можна записувати та переглядати новини аби фільми.

"Ви можете вибрати серію, яка була, наприклад вчора. Якщо ви пропустили "Гру престолів" на Фоксі вчора, то можете подивитись сьогодні, вона буде доступна у додатку ВОЛЯ ТV протягом семи днів. Ви можете обирати собі ті фільми, які ви плануєте подивитись і ставити собі нагадування. Вам прийде push-повідомлення на телефон з нагадуванням, що ви хотіли подивитися цю серію чи якусь передачу", – пояснила PR-менеджер компанії ВОЛЯ Інна Калініна.

Додаток ВОЛЯ TV доступний одразу для двох гаджетів. Тобто, поки дитина дивиться мультики на планшеті, ви паралельно можете дізнаватися про події в світі на іншому мобільному пристрої. Також додаток має функцію батьківського контролю, що убезпечить малечу від перегляду небажаного контенту.

Теги: Кіно Гра престолів Інтернет
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