15:24
14 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
21:00, 13 березня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:54, 13 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новин за 14:00: Кара за друге громадянство. Нова стройова для армії
Випуск новин
15:22, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Модель з рідкісною хворобою знялась для глянцю: опубліковано фото

15:00, сьогодні 759 Читать новость на русском

Американка Кейтлін Стікелс з синдромом котячого ока знялася для глянцю V Magazine.

Як повідомляють в The Independent, фотосесією займався відомий фешн-фотограф Нік Найт.

Як розповів митець, Кейтлін він знайшов в соцмережах і вирішив створити спільний проект, який би руйнував нав'язані стереотипи краси не тільки в модельному бізнесі, але і в житті. Також Найт і Стікелс намагаються закликати людей до індивідуальності та діалогу щодо різноманітності у фешн-індустрії.

Натхненням для такої зйомки стали картини Густава Клімта. На знімках Кейтлін Стікелс позує в нарядах від Lanvin, Balenciaga і McQueen.

Як пізніше зізналася модель, позувати для Ніка Найта – це чудовий досвід, про який вона не могла навіть мріяти.

До слова, синдром котячого ока – це рідкісне хромосомне захворювання, яке характеризується дефектом райдужної оболонки очей. У випадку з Кейтлін ця хвороба вплинула на риси обличчя.

Читайте також: Відома модель вразила ніжним образом без макіяжу: опубліковано фото

Теги: LifeStyle мода Фотоновини
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Киев объявил войну российским банкам
сьогодні, 15:03 Киев объявил войну российским банкам
Блог Медіа 697
Справжню блокаду треба було починати три роки тому, а це – просто збіговисько
сьогодні, 13:50 Справжню блокаду треба було починати три роки тому, а це – просто збіговисько
Дід Панас 1077
Мають чуть-чуть шансів: в мережі висміяли кандидата від Росії на Євробачення-2017
сьогодні, 13:44 Мають чуть-чуть шансів: в мережі висміяли кандидата від Росії на Євробачення-2017
1890
Кривий Ріг епохи Вілкула: революція в головах відкладається
сьогодні, 11:46 Кривий Ріг епохи Вілкула: революція в головах відкладається
Дмитро Бобрицький 794
США, Китай чи Україна: найпривабливіші національні бренди світу
сьогодні, 11:14 США, Китай чи Україна: найпривабливіші національні бренди світу
891
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук