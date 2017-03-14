Модель з рідкісною хворобою знялась для глянцю: опубліковано фото

Американка Кейтлін Стікелс з синдромом котячого ока знялася для глянцю V Magazine.

Як повідомляють в The Independent, фотосесією займався відомий фешн-фотограф Нік Найт.

Як розповів митець, Кейтлін він знайшов в соцмережах і вирішив створити спільний проект, який би руйнував нав'язані стереотипи краси не тільки в модельному бізнесі, але і в житті. Також Найт і Стікелс намагаються закликати людей до індивідуальності та діалогу щодо різноманітності у фешн-індустрії.

Натхненням для такої зйомки стали картини Густава Клімта. На знімках Кейтлін Стікелс позує в нарядах від Lanvin, Balenciaga і McQueen.

Як пізніше зізналася модель, позувати для Ніка Найта – це чудовий досвід, про який вона не могла навіть мріяти.

До слова, синдром котячого ока – це рідкісне хромосомне захворювання, яке характеризується дефектом райдужної оболонки очей. У випадку з Кейтлін ця хвороба вплинула на риси обличчя.

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