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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Модне видання вперше випустило номер з обкладинкою, знятою на iPhone

19:03, сьогодні 258 Читать новость на русском
Маргарет Жанг
Маргарет Жанг / Фото з відкритих джерел

Вперше на обкладинці червневого номера популярного видання Elle Австралія популярну блогерку Маргарет Жанг зняли не на фотоапарат, а на мобільний пристрій.

Автором фотозйомки став австралійський фотограф Жорж Антоні. Героїня обкладинки – 24-річна модель Маргарет, є відомою австралійською блогеркою, за якою стежить близько мільйона підписників зі всього світу.

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Її незвичайне бачення на предмети у фотографіях стали популярними серед великих світових брендів. За нею також часто слідкує відомий репер Каньє Вест.

Оскільки камери на телефонах відіграють тепер велику роль в житті кожного, це означає, що такі журнали як Elle, потребують фотографів зі ще більш відточеним оком, з більш чарівними навичками і незвичайним бачення, щоб створити по-справжньому гідну обкладинку для друку,
– поділилася головний редактор Elle Австралії Жюстін Каллен.

Теги: LifeStyle мода iPhone
Джерело: 24 Канал
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