Модний дім Gucci вкотре звинуватили у плагіаті

Модні критики розгледіли плагіат у новій круїзній колекції бренду Gucci.

Колекцію нещодавно показав дизайнер Алессандро Мікеле у Флоренції. За словами експертів, хутряна куртка з об'ємними дутими рукавами чітко нагадує модель, яку в 1988 році культовий кравець Деніел Дей створив спеціально для олімпійської чемпіонки з жіночої атлетики Діани Діксон.

Лише тоді на рукавах куртки був напис Louis Vuitton.

Нещодавно у плагіаті Gucci звинуватив студент-дизайнер Central Saint Martins П'єр-Луї Овре. Овре представив усі потрібні докази та довів, що дизайнер бренду вкрав у нього ідею випускної роботи.

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Креативний директор Gucci тоді Алессандро Мікеле відповів: "Ідея цієї реклами заснована на моїх спогадах про фільми 1970-х і враження від них. Ця ситуація мене дуже засмутила. Мені 45 років і це не означає, що я позбавлений креативності".