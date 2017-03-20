Мохіто для Хемінгуея та вино для Остін: опубліковані улюблені напої письмеників

А чи знали ви такі речі про світових письменників, як алкогольні вподобання?
Видання Business Insider опублікувало добірку улюблених алкогольних і безалкогольних напоїв відомих світових письменників: від Оскара Уайльда до Джоан Роулінг.
Можливо ви знайдете схожі вподобання між собою та класиком зарубіжної літератури.
Вільям Фолкнер – М'ятний джулеп
Ернест Хемінгуей – Мохіто
Френсіс Скотт Фіцджеральд – Джин
Майя Анжелу – Херес
Оскар Уайльд – Абсент
Джоан Роулінг – Джин-тонік
Енн Секстон – Мартіні
Трумен Капоте – Викрутка
Джейн Остін – Французьке вино
Джек Керуак – Маргарита
Маргарет Етвуд – Односолодовий шотландський віскі
Дж. Р. Р. Толкін і Клайв Стейплз Льюїс – Пиво
Оноре де Бальзак – Кава (50 чашок кави на день)
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