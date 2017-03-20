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Мохіто для Хемінгуея та вино для Остін: опубліковані улюблені напої письмеників

23:04, 19 березня 65 Читать новость на русском
Алкоголь і книги
Алкоголь і книги / Фото з відкритих джерел

А чи знали ви такі речі про світових письменників, як алкогольні вподобання?

Видання Business Insider опублікувало добірку улюблених алкогольних і безалкогольних напоїв відомих світових письменників: від Оскара Уайльда до Джоан Роулінг.

Можливо ви знайдете схожі вподобання між собою та класиком зарубіжної літератури.

Вільям Фолкнер – М'ятний джулеп

Ернест Хемінгуей – Мохіто

Френсіс Скотт Фіцджеральд – Джин

Майя Анжелу – Херес

Оскар Уайльд – Абсент

Джоан Роулінг – Джин-тонік

Енн Секстон – Мартіні

Трумен Капоте – Викрутка

Джейн Остін – Французьке вино

Джек Керуак – Маргарита

Маргарет Етвуд – Односолодовий шотландський віскі

Дж. Р. Р. Толкін і Клайв Стейплз Льюїс – Пиво

Оноре де Бальзак – Кава (50 чашок кави на день)

Читайте також: Повна відмова від алкоголю – небезпечна, – вчені

Теги: LifeStyle алкоголь Література
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