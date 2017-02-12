Молдованина на кордоні з Україною впіймали з арсеналом "колорадських" стрічок

Громадянин Молдови намагався провезти на території України пакунок з георгіївськими стрічками із Росії.

Про це інформує Держприкордонслужба.

Як звітують прикордонники інцидент трапився у пункті пропуску "Мамалига-авто" на Буковині.

Громадянин Молдови в автомобілі Dacia Logan віз пакунок з 25 георгіївськими стрічками.

Крім заборонених в Україні пропагандистських стрічок у нього також виявили ліхтар з вмонтованим електрошокером.

Чоловік запевняв, що стрічки йому нібито подарували в Росії під час проведення акції, але він забув їх викласти з машини.

Через такий "багаж" громадянина Молдови не пустили в Україні і на три роки заборонили в’їзд.

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