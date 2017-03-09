Молодь відправилась в унікальну поїздку Україною заради єднання

Поїзд, який об'єднує Україну, відправляється у п'ятий рейс. У ньому зібралася патріотична молодь з різних регіонів країни. За два тижні вони об’їдуть Центральну та Східну Україну та пропагуватимуть патріотизм серед однолітків. Житимуть фактично весь час у вагонах.

Сергій Літучий з Луганщини вдруге подорожує потягом "Єднання України "Труханівська Січ". Ночують у дорозі, і щодня – в іншому місті. Для чоловіка було викликом пристосуватися до життя на рейсах. Цього року вирішив теж приєднатися. Адже хоче побувати в Чорнобилі.

Святкову вишиванку одягнув в одинадцятирічний Іван. Хлопець з Хмельниччини трохи нервує. Їде без батьків. А в потязі має провести два з половиною тижні.

Тетяна Паращук – з Львівської області. Раніше ночувала в потязі не більше двох діб. І хоча поїздка буде нелегкою, загорілася ідеєю налагодити діалог з молоддю інших міст.

Ми хочемо поспілкуватися зі своїми ровесниками, з дітьми зі Сходу і подивитися, чи у нас єдина мета,

– розповіла учасниця поїздки.

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Одними з організаторів є родини Героїв Небесної Сотні. Син Зої Шинко, загиблий на майдані Максим Шинко, був козаком і сам влаштовував такі поїздки.

В нас діти були однакові, в них була одна ідея, вони любили Україну. Ми повинні бути разом. Зрозуміли, що у дітей зі Сходу і Заходу однакові проблеми, однакове життя і вони повинні розуміти один одного,

– розповіла Зоя Шимко.

Цього разу патріоти налагоджуватимуть зв'язок з молоддю з Північної та Центральної України. Планують відвідати з десяток міст, зокрема, Житомир, Полтаву, Чернігів, Суми.

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