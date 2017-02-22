Молода кров в Кабміні. Заступницею Насалика стала 27-річна красуня

Кабінет міністрів призначив заступником міністра енергетики та вугільної промисловості 27-річну Наталю Бойко.

Про це пише видання "РБК-Україна".

Відомо, що дівчина курируватиме напрямок євроінтеграції, зокрема вона займатиметься співпрацею з міжнародними партнерами – ЄБРР, Світовим банком, донорами.

Також Бойко буде займатися енергетичною стратегією Міненерго.

Ініціатором призначення Наталії Бойко став голова Міненерго Ігор Насалик.

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Довідка: 2015 року Бойко була консультантом департаменту з питань реформ в АП, де працювала над аналізом матеріалів у сфері регулювання ринків нафти і газу.



Раніше Бойко працювала в офісі компанії ERM в Німеччині на посаді консультанта та координатора проектів для міжнародних газодобувних компаній і фінансових інститутів.