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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Молодик здійснив збройний напад на пошту у Києві

15:39, сьогодні 1123 Читать новость на русском
Юнак здійснив 3-4 постріли
Юнак здійснив 3-4 постріли / Соцмережі

На вулиці Алматинській, що у Дніпровському районі Києва, юнак 18 років пограбував зі стріляниною поштове відділення.

За інформацією Espreso.TV, він зайшов до відділення пошти, однак його обличчя не було чітко видно, оскільки перед цим замотався у шарф.

Згодом молодик 3-4 рази вистрілив у стелю та, пригрозивши оператору, забрав гроші.

Після цього юнак утік в напрямку лісосмуги.

Зазначається, що на місці працює слідчо-оперативна група.

Поліція розшукує молодика за такими прикметами: вік близько 18 років, зріст 180 см, худорлявий, вдягнений в чорну дуту куртку, чорні перчатки, зелений шарф.

Крім того, встановлюється суму викраденого.

Зауважимо, що інформацію про інцидент підтвердив також ресурс dtp.kiev.ua.

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Теги: Україна Кримінал Зброя Пограбування гроші Поліція Київ
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