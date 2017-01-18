Молодик здійснив збройний напад на пошту у Києві

На вулиці Алматинській, що у Дніпровському районі Києва, юнак 18 років пограбував зі стріляниною поштове відділення.

За інформацією Espreso.TV, він зайшов до відділення пошти, однак його обличчя не було чітко видно, оскільки перед цим замотався у шарф.

Згодом молодик 3-4 рази вистрілив у стелю та, пригрозивши оператору, забрав гроші.

Після цього юнак утік в напрямку лісосмуги.

Зазначається, що на місці працює слідчо-оперативна група.

Поліція розшукує молодика за такими прикметами: вік близько 18 років, зріст 180 см, худорлявий, вдягнений в чорну дуту куртку, чорні перчатки, зелений шарф.

Крім того, встановлюється суму викраденого.

Зауважимо, що інформацію про інцидент підтвердив також ресурс dtp.kiev.ua.

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