Молодик зґвалтував дівчину і вбив її на очах бабусі: моторошні подробиці

У Мирнограді (Донецька область) молодий чоловік зґвалтував дівчину і жорстоко вбив її на очах бабусі.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін у Facebook.

Як повідомляється, 25-річний молодик привів в квартиру дівчинку, на вигляд їй було 20 років. На очах літньої жінки молодик зґвалтував дівчину та вбив її. Після цього він накинувся з лопатою на бабусю, її у важкому стані доправили в лікарню.

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Після того, як прибула поліція, молодик забарикадувався та погрожував зброєю. Проте його вдалося затримати.