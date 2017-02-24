Молодику, який нецензурно звернувся до Ахметова, загрожує покарання

У Харкові хлопець вивісив банер із нецензурним звернення до президента ФК "Шахтар" олігарха Ріната Ахметова. На молодика вже склали протокол.

Хлопець розмістив банер на мосту, розташованому на території обслуговування Немишлянського відділу поліції. Відповідні фото розмістили користувачі в соцмережах.

Щоправда, вже за годину цей банер зняли.

Як повідомили у поліції, на 19-річного хлопця уже склали адміністративний протокол.

В такий спосіб харків’янин висловив свою думку з приводу проведення футбольних матчів на стадіоні "Металіст" за участю однієї з українських команд,

– зазначають у поліції.

Винуватцю загрожує штраф або громадську роботи.

Увага! На банері присутня ненормативна лексика!

До слова, 23 лютого донецький "Шахтар" провів перший поєдинок після офіційного переїзду до Харкова на ОСК "Металіст".