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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Молодий прикордонник насмерть замерз на Одещині

18:12, сьогодні 0
На Одещині лютує негода
На Одещині лютує негода / ДСНС

В Одеській області військовослужбовець Ізмаїльського прикордонного загону замерз на ділянці дороги Кілія – Шевченкове.

Про це повідомив глава Кілійської районної ради Павло Бойченко у Facebook.

"Від переохолодження загинув молодий чоловік, житель Кілії, службовець Ізмаїльського прикордонного загону 1995 року народження. Зв'язок з ним був втрачений ще 7 числа, коли чоловік вирішив пішки дістатися з Кілії в сторону Шевченкового до родичів", – зазначив він.

За словами Бойченко, тіло 21-річного прикордонника знайшли в районі колишнього цегельного заводу в 1,5 км від Шевченкового.

Обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, на Львівщині 8 січня двоє осіб загинули через переохолодження, ще семеро постраждали.

Теги: Жертви Негода в Україні Одеса Держприкордонслужба Україна
Джерело: 24 Канал
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