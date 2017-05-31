Monatik безкоштовно виступив на відкритті Євробачення-2017

Український співак Monatik розповів в одному з інтерв’ю, що за виступ на Євробаченні 2017 він не отримав жодних коштів. Співак відкривав масштабний пісенний конкурс в Україні.

Про це він повідомив в інтерв'ю YouTube-каналу Зе Інтерв'юер.

Ведучий програми Анаталій Анатоліч розмовляв з артистом відразу ж на другий день після першого півфіналу Євробачення-2017, який відбувався 11 травня. Він запитав співака, які в нього враження і чи сподобалось йому відчуття, коли він виступив перед десятками мільйонів глядачів.

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Я такий щасливий, що це все закінчилось, але це була крута можливість і велика честь бути на цій сцені. Я зайшов в сусідню гримерку до Джамали, щоб подякувати, що вона привезла в Україну Євробачення і тим самим дала можливість виступити,

– поділився артист.

Також співак розповів, що його пісню "Кружит" переклали з російської мови на англійську за одну ніч і він невимовно радий, що весь виступ йому вдався.

Виконавець заявив, що оплатою за його виступ були пошиті костюми, однак і їх організатори не дозволили залишити команді артиста.

"Ми працювали без гонорару. Вони нам пошили костюми і оплатили роботу коменди", – заявив Monatik.

Співак додав, що хореографу і танцюристам гонорари були оплачені. Проте йому найголовніше, щоб його команда була "сита і задоволена", тому що він все одно заробить свої гроші на корпоративах.

Нагадаємо, навколо гонорарів за виступи на Євробаченні-2017 українських співачок Джамали, Руслани та Onuka розгорівся скандал. Зокрема, у системі Рrozorro оприлюднили дані про закупівлі послуг цих трьох українських співачок у фінальній частині Євробачення-2017 на загальну суму в 1,58 мільйона гривень.



Ця звістка викликала обурення в частини суспільства. Згодом цю резонансну інформацію пояснив креативний директор Євробачення Сергій Проскурня.



Також перед відкриття Євробачення розгорівся скандал, тому що замість переможниці Євробачення-2016 Джамали для відкриття пісенного конкурсу в Києві обрали не її, а співака Monatika.