Монатік знявся для обкладинки модного журналу: фото

Популярний український співак Монатік прикрасив червневу обкладинку модного журналу Pink.

Варто відзначити, що на знімку Монатік позує без фірмового аксесуару – шапки.

Співак знявся для обкладинки в одязі ніжно-рожевого кольору.

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В інтерв'ю Монатік розповів, що думає про успіх та силу слова.

Додамо, нещодавно співак презентував потужний танцювальний кліп на пісню "Упали в любовь и ударились в танцы" ("УВЛИУВТ").