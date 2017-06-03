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Мосійчук оприлюднив нові деталі щодо кілера, який здійснив замах на бійця АТО у Києві

00:07, сьогодні 646 Читать новость на русском
За Артуром Денісултановим-Курмакаєвим стоїть не одне вбивство важливих персон
За Артуром Денісултановим-Курмакаєвим стоїть не одне вбивство важливих персон / Соцмережі

На командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва здійснив замах особистий кілер лідера Чечні Рамзана Кадирова – Артур Денісултанов-Курмакаєв.

Про це написав нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Facebook.

Він спеціалізується на ворогах Кадирова, причетний до вбивств у Туреччині, Австрії та Росії. Так, наприклад, в 2012 році у Відні він вбив колишнього охоронця Кадирова за те, що той свідчив проти нього в суді. Але в Україні, куди його заводили в російські спецслужби, перед ним стояли значно ширші задачі. До об’єктів ліквідації належали відомі українські політики та військові, в тому числі і Олег Ляшко. До Лідера Радикальної партії Деніссултанов-Курмакаєв звертався весною 2016 року, представляючись журналістом німецьких видань і пропонуючи, так само як Адаму та Аміні, зробити інтерв’ю для іноземної преси,
– наголосив він.

Читайте також: Замах на Адама Осмаєва: кілером виявився російський бандит "Дінго"

На його думку, те, що кілер залишився живим і незабаром постане перед судом, дає можливість отримати цінні свідчення, які стануть приводом для оголошення Кадирова, як безпосереднього замовника численних вбивств, у міжнародний розшук.

"Йому світить повна ізоляція – він просто не зможе виїхати з території Чечні до жодної країни", – підкреслив народний обранець.

Також він вимагає від СБУ розпочати перевірку, оскільки невідомо, скільки таких агентів наразі перебуває в Україні.

"Вчора бачив одного із наближених до Кадирова в центрі столиці. За документами він не в’їжджав в Україну з 2014 року, а за фактом – він зараз перебуває тут", – додав Мосійчук.

Нагадаємо, 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків.

Згодом стало відомо, що одним із поранених виявився росіянин Адам Осмаєв, якого підозрювали у замаху на президента Росії Володимира Путіна. Тепер він воює на Донбасі і очолює чеченський батальйон імені Джохара Дудаєва.

Разом зі своєю дружиною, яка також воювала в зоні АТО, Аміною Окуєвою, вони домовилися про зустріч з нібито французьким журналістом, який і вистрелив в Осмаєва. Окуєва встигла поранити нападника із нагородної зброї.

У стрільця виявили закордонний паспорт громадянина України на ім’я Олександра Дакара. За словами радника МВС Антона Геращенка, його завербували російські спецслужби.

Теги: Чечня Кримінал Адам Осмаєв Україна Стрілянина в Києві Ігор Мосійчук Рамзан Кадиров
Джерело: 24 Канал
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