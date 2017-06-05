Мосійчук розказав, як "посіпака ФСБ" готував провокацію проти Порошенка

Нардеп Ігор Мосійчук розповів, як «посіпака ФСБ» Микола Дульський, який зараз переховується у Росії, намагався заради провокацій підкупити помічника нардепа Олеся Вахнія.

Про це він написав у своєму Facebook.

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Таким чином Дульський хотів організувати флешмоб щодо імпічменту президента Петра Порошенка і дострокових парламентських виборів.

Мосійчук також додав, що Дульський також пропонував Вахнію долучити до цієї акції командира батальйону ОУН Миколу Коханівського.

"А ні я, а ні Коханівський, а ні тим паче Вахній не є прихильниками чинного Президента України і парламентської коаліції але ніхто і ні за які гроші не примусить будь кого з нас виконувати вказівки кремлівських агентів", – написав Мосійчук.