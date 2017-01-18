Мосійчук зробив цікаве зізнання

Народний депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук зізнався, що кнопкодавив.

Як політик написав на своїй сторінці у Facebook , робив він це двічі у житті.

"Я дійсно кнопкодавив. Двічі у житті кнопкодавив. Перший раз за звільнення суддів. І ось другий раз за встановлення Дня добровольця. Обидва рази критично не вистачало голосів. Не шкодую та робив це свідомо", – підкреслив Мосійчук.

Такий крок "радикал" пояснив тим, що обидва питання для нього були надто принциповими.

Читайте також: Нардепа впіймали на кнопкодавстві: опублікували фото та відео

Нагадаємо, напередодні Ігора Мосійчука упіймали на кнопкодавстві під час голосування за законопроект №4261 "Проект Постанови про встановлення Дня українського добровольця".