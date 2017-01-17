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Мосійчука спіймали на кнопкодавстві в Раді

22:20, сьогодні 191 Читать новость на русском
Ігор Мосійчук
Ігор Мосійчук / Факти

Депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук кнопкодавив у Верховній Раді під час голосування за законопроект №4261 "Проект Постанови про встановлення Дня українського добровольця".

Про це повідомляє рух "Чесно".

Активісти оприлюднили відео, на якому видно, що під час голосування Мосійчук, крім кнопки на своєму місці, натискає на кнопку й на місці відсутнього нардепа, лідера "Азова" Андрія Білецького.

На табло поіменного голосування системи "Рада" видно, що два місця поряд проголосували "за", хоча Мосійчук перебував сам у ряді.

Читайте також: Нардепа впіймали на рекордному кнопкодавстві в Раді

Раніше Мосійчук поставив підпис на підтримку законопроекту №1895, який передбачає накладення стягнення з народних депутатів за порушення вимог щодо особистого голосування.

Теги: Політика Україна Верховна Рада Ігор Мосійчук Андрій Білецький
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