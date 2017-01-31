Москаль оприлюднив неочікуваний план утеплення замерзаючої Авдіївки

Голова Закарпатської ОДА пропонує використати ліс, який із Закарпаття нелегально намагалися вивезти в Європу, задля опалення Авдіївки, що через шалені обстріли терористів замерзає.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

Я знаю, як зараз мешканцям Авдіївки, які серед зими залишитися без опалення, – аналогічна ситуація в нас була взимку 2014 року в Трьохізбенці Новоайдарського району (Луганська область). Тоді бойовики своїми обстрілами перебили газопровід і лінії електропередач, а потім не допускали до місць пошкоджень ремонтників. Щоб не замерзнути, місцеві селяни вирубували сади й розбирали на дрова розбомблені будинки,

– зазначив він.

Відтак, чиновник запропонував негайно відправити в Авдіївку із Закарпаття деревину, яка не арештована судом і не є речдоком у кримінальних провадженнях. За його словами, це "маса лісу".

Протягом минулого року держлісгоспи з усієї України під виглядом дров намагалися вивезти в Євросоюз масу деревини, яку ми зупинили на кордоні. Експертиза показала, що це технологічна, а в багатьох випадках навіть ділова деревина, яка заборонена до експорту. Однак Держагентство лісових ресурсів замість того, щоб використати ліс для внутрішнього ринку, подало проти нас 39 позовів, намагаючись змусити відпустити деревину в країни ЄС. І це при тому, що деякі закордонні фірми-отримувачі мають російських власників! Зараз склади Закарпаття забиті зупиненими "дровами", усього їх назбиралося близько двохсот залізничних вагонів,

– наголосив голова ЗОДА.

Крім того, посадовець підкреслив, що частину лісу можна віддати на передову українським військовим для будівництва укріплень і обігріву.

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Нагадаємо, вранці 29 січня терористи розпочали штурм українських позицій у районі Авдіївки. Зокрема, у соцмережах уже з'явилося відео атаки на саме місто.



Наразі ситуація в Авдіївці залишається критичною та місто готують до евакуації.