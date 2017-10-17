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Московський проект резолюції виявився типовим путінським блефом, – екс-генсек НАТО

07:34, сьогодні 2349 Читать новость на русском
Расмуссен: Захід має надати Україні зброю і розмістити на Донбасі миротворців
Расмуссен: Захід має надати Україні зброю і розмістити на Донбасі миротворців / Фото з відкритих джерел

Щоб припинити кровопролиття на Донбасі, країни Заходу повинні надати Україні сучасне летальне озброєння та розмістити вздовж кордону з Росією миротворчий контингент ООН.

Таку думку висловив колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен у своїй статті для канадського видання "The Globe and Mail" .

"Європа, Канада та США зараз мають можливість посприяти політичному вирішенню цієї війни: по-перше, надавши українським військовим оборонне обладнання і, по-друге, розгорнувши на Донбасі потужну миротворчу місію ООН", – зазначив він.

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Расмуссен нагадав, що пропозицію про миротворців ООН до Радбезу подала Москва. Окрім того, міжнародна спільнота може уникнути заморозки конфлікту у зоні АТО, якщо правильно сформує мандат миротворчої місії на Донбасі.

Зокрема, місія ООН має розміщатись уздовж усього кордону України з Росією, а також миротворці повинні захищати не лише міжнародних спостерігачів, а й населення та інфраструктуру.

Московський проект резолюції виявився типовим путінським блефом, що порушує кілька принципів ООН, тобто є неприйнятним у чинному вигляді. Але замість того, аби відкидати його, Захід повинен викрити блеф і перетворити за допомогою "батога і медяника" московську пастку на вікно для досягнення миру,
– переконаний колишній генсек НАТО.

За словами політика, "батогом" для Росії у цій ситуації стане надання озброєння України, а "медяником" – зняття санкцій.

"Якщо Росія виведе свої війська й відновить суверенітет України, ми зможемо запропонувати найбільшу винагороду – полегшення санкційного режиму. Цю страву не подають частинами: повне зняття санкцій можливе лише після повного виконання Росією своїх зобов'язань", – наголосив він.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Новини політики Санкції Андерс Фог Расмуссен Зброя НАТО Миротворчий контингент ООН
Джерело: 24 Канал
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