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Москва хоче продемонструвати, що української історії не існує, – експерт

23:03, 30 травня 1038 Читать новость на русском
Зустріч Путіна з Макроном
Зустріч Путіна з Макроном / gettyimages.com

У розмові з Путіним Еммануель Макрон дозволив собі досить жорстку риторику, назвавши російські телеканали Russia Today і Sputnik органами пропаганди. Загалом, президент Франції, можна сказати, був неполіткоректним. Але це пояснюється, в першу чергу, тим, що Макрон хоче, аби його партія "Вперед, республіка" виграла парламентські вибори у червні.

Про це сайту "24" повідомив директор Центру суспільних відносин Євген Магда.

На думку політичного експерта, терміновий візит Путіна до Макрона – показовий. Це було викликано тим, що Макрон уже встиг провести переговори з Ангелою Меркель, а в рамках саміту "Великої сімки" зустрівся з Дональдом Трампом. Тобто, як зауважує Магда, президент Франції уже інтегрований у світовий політичний процес, і Путін поспішав продемонструвати, що і він теж учасник цього процесу.

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Водночас, коментуючи заяву Путіна про те, що французька королева Анна – донька Ярослава Мудрого – начебто була росіянкою, то, за словами, Євгена Магди, Москва прагне перебрати історичних персонажів на себе, продемонструвавши, що начебто української історії не існує.

Путін
Путін "привласнив" Росії Анну Ярославну

Той факт, що Путін намагався публічно привласнити російській історії французьку королеву Анну – доньку Ярослава Мудрого – показовий факт, який свідчить про те, що Росія не збирається поступатися в питаннях історії. Навпаки, Москва прагне перебрати історичних персонажів на себе, продемонструвавши, що начебто української історії не існує. А історія Київської Русі – це історія Росії. хоча відомо, що тоді Москви ще не існувало,
– наголосив експерт.

Євген Магда також звернув увагу на те, що Макрон наполягає на черговій зустрічі в Нормандському форматі. На думку політолога, це свідчить про те, що, на відміну від свого попередника Франсуа Олланда, який грав другим номером після Ангели Меркель, новий французький президент хоче зайняти більш активну позицію.

"Така активізація Макрона в переговорах у Нормандському форматі може призвести до певних змін, і Німеччина відчуватиме більшу підтримку з боку Франції. Це загострить дискусію, але й збільшить дипломатичний тиск на Путіна. Хоча очікувати, що Путін і російські політики одразу підуть на поступки не треба. Це може стати крахом їхньої політичної кар’єри", – наголосив Магда.

Нагадаємо, 29 травня Володимир Путін та Еммануель Макрон провели зустріч у Версалі. Під час розмови французький президент застеріг російського колегу – у разі ескалації конфлікту на Донбасі, Франція може посилити санкції проти Росії. Еммануель Макрон після зустрічі з Путіним заявив, що це був "прямий, відвертий обмін думками".

Під час спільної прес-конференції французького президента Еммануеля Макрона з Путіним глава Франції заявив, що російські журналісти поширюють тільки фейки і пропаганду.

Теги: Україна Політика Володимир Путін Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
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