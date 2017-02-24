Москва може почати ризиковану гру навколо України, – експерт

Концентрація російських військ неподалік україно-російського кордону та потенційна загроза вторгнення з боку Придністров’я пов’язані з наближенням президентських виборів у північно-східного сусіда, а також з тим, що Кремлю наразі не вдалося перезавантажити стосунки з США.

Таку думку сайту "24" висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Небезпека для України, за його словами, зараз полягає у тому, що Росія дуже сподівалася на перезавантаження стосунків із США, щоб пом'якшити санкції, але це не спрацювало. Час для Росії спливає, і економічні проблеми нікуди не поділися.

Всі соцслужби Росії фіксують, що росіяни відчувають погіршення економічної ситуації. А це може позначитися на виборах президента, які мають відбутися в 2018 році. Путін не програє, але йому потрібна розгромна перемога. Якщо буде другий тур, то це означатиме де-факто його поразку. Тому Кремлю потрібно відволікти увагу своїх громадян. Зокрема, Москва може почати ризиковану гру навколо України,

– зауважує Леонов.

Олександр Леонов також нагадує: з 2014 року Росія тримає великий контингент на кордоні з Україною, кількість якого коливається в межах 50 тисяч військових. Це, на його думку – пряма військова загроза. Проблема Придністров’я, за його словами, існує давно, і всі пам’ятають події в Одесі 2014 року, коли значна частина російських громадян спочатку потрапила в Україну через Придністров’я, а потім через його територію втекла.

"Не таємниця, що Придністров’я – теж постійна загроза для України. Згадайте, як СБУ в 2015 році розгромила російське підпілля, а в схемі по розвалу України Придністров’ю відводилася визначальна роль. Так звана Бессарабська народна республіка повинна була створюватися через перекидання російських підрозділів в Україну з Придністров’я", – наголосив політолог.

Експерт також зауважив, що восени в Білорусі плануються масштабні військові навчання російських військ "Захід-2017".

А будь-які великі навчання можуть слугувати способом військово-політичного тиску на сусідів або бути початком агресії. Все це змушує українське військове керівництво попереджати про ці проблеми,

– підкреслив Леонов.

Нагадаємо, 22 лютого секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що для Росії війна на Донбасі є важливим етапом підготовки до "великої війни". А президент Петро Порошенко заявив, що на Україну можуть напасти російські військові з Придністров'я.