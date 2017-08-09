Москва не зупиниться на Україні, – Stratfor про плани Росії на Захід

Кремль не збирається зупинятись на агресії в Україні і буде застосовувати тактику гібридної війни по відношенню до Заходу.

Про це повідомляє американська приватна розвідувально-аналітична компанія Stratfor, пише "Апостроф".

На думку аналітиків, тактику гібридної війни Москва буде використовувати, як засіб зміцнення власної сили по відношенню до Заходу.

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Таким чином Росія сподівається підкосити свого супротивника, створюючи нестабільність всередині урядів країн Заходу. Такі дії посилюватимуть розкол між європейськими державами, послаблять трансатлантичну солідарність і гальмуватимуть інтеграцію країн із Заходом.

За словами фахівців Stratfor, оскільки Кремль не може похвалитися значною конвенційної силою, аби повернути собі території, втрачені під час розпаду СРСР, йому довелося застосувати такі засоби, які максимізовують переваги Росії і зводять до мінімуму її недоліки. У повному обсязі цю стратегію продемонстрували в Україні.

Тож Росія почала аналогічні операції проти союзників України на Заході. Зокрема, Москва втрутилась у президентські вибори в США. Тож зміцнювати свою силу щодо Заходу РФ планує такою ж стратегією.