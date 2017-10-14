Москва обурена: Росію вперше не покликали на важливе засідання асамблеї, яке пройде в Україні

Парламентську Асамблею Чорноморського економічного співробітництва, яка проходитиме в Києві, вперше проведуть без Росії

Про це повідомляють "РИА Новости".

Обурення вже висловили в російському парламенті.

"Абсолютно безпрецедентний випадок, коли українська сторона, країна-організатор, не запросила Росію, країну-учасницю, на засідання. ніколи ще не було, щоб країна, у якій гострий конфлікт з іншою стороною, не запрошувала делегацію на засідання. Такий обурливий випадок стався", - сказав депутат Держдуми Михайло Ємєльянов.

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За словами Ємєльянова, росіяни вже звернулись за підтримкою до сербської делегації.

"Ми звернули увагу сербських колег на цей факт і попросили підтримки, щоб захищати інтереси Росії, поки ми відсутні", – зазначив російський депутат.