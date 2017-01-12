Москвича викрали та кілька тижнів примусово лікували від алкоголізму

У Росії викрали чоловіка та два тижні милою тримали в квартирі "лікування від пристрасті до алкоголю". Аби визволити чоловіка, довелось задіяти ОМОН.

Про це пише видання "РИА Новости". Врятувався чоловік завдяки записці, яку він викинув з вікна. "За версією слідства, з 23 грудня по 8 січня двоє чоловіків і інші невстановлені особи під приводом працевлаштування запросили до себе в квартиру чоловіка і, придушивши його волю до опору ... незаконно", – розповіли у прес-службі рос гвардії. Читайте також: 7 переконливих причин відмовитись від алкоголю вже зараз

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