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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Москвича викрали та кілька тижнів примусово лікували від алкоголізму

11:13, сьогодні 6 Читать новость на русском
Врятувався чоловік завдяки записці
Врятувався чоловік завдяки записці / credo-ua.org

У Росії викрали чоловіка та два тижні милою тримали в квартирі "лікування від пристрасті до алкоголю". Аби визволити чоловіка, довелось задіяти ОМОН.

Про це пише видання "РИА Новости".

Врятувався чоловік завдяки записці, яку він викинув з вікна.

"За версією слідства, з 23 грудня по 8 січня двоє чоловіків і інші невстановлені особи під приводом працевлаштування запросили до себе в квартиру чоловіка і, придушивши його волю до опору ... незаконно", – розповіли у прес-службі рос гвардії.

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Теги: Новини Росії алкоголь Кримінал
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