Москвичів "забули" попередити про потужний ураган

Більшість жителів Москви не отримували повідомлень про ураган, який насувався на місто.

Про це повідомляє ВВС.

Як зазначає видання, у МНС їх запевнили, що просили мобільних операторів зробити розсилку, а самі оператори запевняють, що відправляли смс.

Розсилкою таких повідомлень повинне займатися саме МНС.

"Ми заявку робили – МТС, "Білайну" і Мегафону – щоб вони зробили розсилку. Вони нам офіційно відповіли, що розсилка проведена", – запевнив представник прес-служби МНС Рифат Шакіров.

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Нагадаємо, 29 травня Москвою пронісся дуже потужний ураган. За словами місцевих, все виглядало, наче настав кінець світу. Жертвами негоди стали 11 людей.