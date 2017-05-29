Москвичів "забули" попередити про потужний ураган

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Більшість жителів Москви не отримували повідомлень про ураган, який насувався на місто.
Про це повідомляє ВВС.
Як зазначає видання, у МНС їх запевнили, що просили мобільних операторів зробити розсилку, а самі оператори запевняють, що відправляли смс.
Розсилкою таких повідомлень повинне займатися саме МНС.
"Ми заявку робили – МТС, "Білайну" і Мегафону – щоб вони зробили розсилку. Вони нам офіційно відповіли, що розсилка проведена", – запевнив представник прес-служби МНС Рифат Шакіров.
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Нагадаємо, 29 травня Москвою пронісся дуже потужний ураган. За словами місцевих, все виглядало, наче настав кінець світу. Жертвами негоди стали 11 людей.