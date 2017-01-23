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Мотиви нападу на топ-менеджера S Group невідомі

13:57, сьогодні 258 Читать новость на русском
Сергій Білий
Сергій Білий / daily.rbc.ua

Через більш ніж 20 днів після нападу на генерального директора ТОВ "Снек експорт" Сергія Білого, народний депутат Сергій Рибалка заявив, що це помста самому нардепу на основі особистих мотивів з боку власників торгової мережі АТБ.

Про це повідомляють "Аргументи і факти".

Залишається питанням, чому в такому разі напали саме на топ-менеджера компанії. Також залишається відкритим питанням причина раптових нападів на інших співробітників компанії.

Альтернативною версією нападу є взаємовідносини самого Сергія Рибалки і Сергія Білого. Сергій Білий – кадровий військовий. Раніше він був заступником директора ТОВ "Снек експорт". Протягом декількох років С. Білий керував усіма корпоративними конфліктами бізнесу Сергія Рибалки і був інформований про причини різкого зростання компанії і деталях позбавлення від партнерів С. Рибалки.

За короткий термін Сергій Білий став заступником голови Ради Директорів по операційному управлінню всієї корпорації S Group.

Напад на Білого стався неподалік від офісу компанії S Group. Відсутність особистої охорони говорить про те, що підстав очікувати нападу з боку зовнішніх замовників С. Білий не бачив. Сьогодні життю бізнесмена нічого не загрожує, але після того, що сталося, його чекає довга реабілітація.

Досі невідомим є походження стартового капіталу Сергія Рибалки. ЗМІ вказують на давні ділові зв’язки С. Рибалки з Олександром Налекрешвілі і Гарегіном Арутюновим. Обидві ці людини є великими фігурами кримінального світу Дніпра.

Теги: Кримінал
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