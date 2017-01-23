Мотиви нападу на топ-менеджера S Group невідомі

Через більш ніж 20 днів після нападу на генерального директора ТОВ "Снек експорт" Сергія Білого, народний депутат Сергій Рибалка заявив, що це помста самому нардепу на основі особистих мотивів з боку власників торгової мережі АТБ.

Про це повідомляють "Аргументи і факти".

Залишається питанням, чому в такому разі напали саме на топ-менеджера компанії. Також залишається відкритим питанням причина раптових нападів на інших співробітників компанії.

Альтернативною версією нападу є взаємовідносини самого Сергія Рибалки і Сергія Білого. Сергій Білий – кадровий військовий. Раніше він був заступником директора ТОВ "Снек експорт". Протягом декількох років С. Білий керував усіма корпоративними конфліктами бізнесу Сергія Рибалки і був інформований про причини різкого зростання компанії і деталях позбавлення від партнерів С. Рибалки.

За короткий термін Сергій Білий став заступником голови Ради Директорів по операційному управлінню всієї корпорації S Group.

Напад на Білого стався неподалік від офісу компанії S Group. Відсутність особистої охорони говорить про те, що підстав очікувати нападу з боку зовнішніх замовників С. Білий не бачив. Сьогодні життю бізнесмена нічого не загрожує, але після того, що сталося, його чекає довга реабілітація.

Досі невідомим є походження стартового капіталу Сергія Рибалки. ЗМІ вказують на давні ділові зв’язки С. Рибалки з Олександром Налекрешвілі і Гарегіном Арутюновим. Обидві ці людини є великими фігурами кримінального світу Дніпра.