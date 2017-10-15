Моторошна ДТП на Закарпатті: автомобіль розірвало навпіл

Неподалік села Глибоке, що у Закарпатській області, зіткнулося дві. Дивом обійшлось без жертв, але є троє постраждалих.

Про це повідомляє Мukachevo.net.

Інцидент стався близько 09:40. Удар був на стільки сильним, що автомобіль Fiat вилетів на відбійник, а ВАЗ розірвало навпіл.

"Водій ВАЗ перебуває у лікарні, його життю нічого не загрожує. Водій і пасажир Fiat отримали легкі травми, їм була надана перша медична допомога. На даний момент кримінальне провадження не відкрито. Буде проведена перевірка на вміст у крові водія алкоголю", – повідомила спікер ГУ Нацполіції у Закарпатській області Тетяна Щоголєва.

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За попередніми даними, винуватцем ДТП став водій ВАЗ, який порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення з зустрічним авто. Водій ВАЗ 23-річний мешканець села Сусково отримав закритий перелом гомілки.

Автомобіль розірвало навпіл на Закарпатті