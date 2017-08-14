17:52
14 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Панін змінює професію. Нічні розваги священника
Вєсті Кремля
19:00, 12 серпня
Вєсті.UA. Жир. Повернення блудного сина. Нові досягнення Савченко
Вєсті.UA
18:20, 12 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 17:00: Затриманих кримських татар відпустили. Реконструкція Біґ-Бену
Випуск новин
17:39, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Моторошна ДТП сталася в Хмельцькому, постраждали 4 дитини

16:41, сьогодні 387 Читать новость на русском
Аварія в Хмельницькому
Аварія в Хмельницькому / Фото з соцмереж

У Хмельницькому "Volkswagen Passat" зіткнувся з "BMW" та машиною місцевого таксі. Під час аварії постраждало 8 людей, з яких 4 – діти.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції в Хмельницькій області.

Аварія сталась ввечері 12 серпня на вулиці Проспект миру, що у Хмельницькому. За попередньою інформацією, 37 річний водій "Volkswagen Passat" був напідпитку та спричинив ДТП. Чоловік виїхав на зустрічну смугу, зачепив машиною "BMW" і зіткнувся з таксі "Renault Laguna".

Читайте також: На блокпосту в Донецькій області сталась масштабна ДТП

Водія таксі госпіталізували у важкому стані. Відомо, що він зазнав політравм та перелому ноги. Окрім цього, до Хмельницької обласної клінічної лікарні потрапили 6 пасажирів таксі, з яких 4 – дитини.

У трьох 4-річних дівчаток діагностували політравми, забої, в однієї із них — закриту черепно-мозкову травму та перелом стегна. У 6-річного хлопчика — політравма та поперечний перелом черепа. Усі діти були госпіталізовані в реанімацію. Двоє дорослих, які були з дітьми, теж госпіталізовані до обласної лікарні,
– йдеться у повідомленні.

У батьків малечі діагностували численні забої, закриту черепно-мозкову та перелом носа. Окрім цього, в лікарню потрапив ймовірний винуватець ДТП.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Водію, що спричинив аварію, загрожує до 3 років ув'язнення. Поліція встановлює всі деталі інциденту.

Теги: Новини України Поліція Діти Неповнолітні Аварії та ДТП Хмельницький
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пророссийский лоббизм в Германии уже не скрывает своего лица
сьогодні, 17:02 Пророссийский лоббизм в Германии уже не скрывает своего лица
Злой Одессит 1087
Не був в універі – не бачив Че, або Вікінги на вулицях Чернівців
сьогодні, 11:25 Не був в універі – не бачив Че, або Вікінги на вулицях Чернівців
Вплив Росії на США: як СРСР в Америці комунізм
сьогодні, 16:01 Вплив Росії на США: як СРСР в Америці комунізм "будував"
Наталія Лебідь 363
Украинцы забывают об армии и войне, зато переживают за МАФы и Кличка
сьогодні, 15:01 Украинцы забывают об армии и войне, зато переживают за МАФы и Кличка
Блог Соцмережі 710
Медовий Спас або Маковея: все, що треба знати про це свято
сьогодні, 15:00 Медовий Спас або Маковея: все, що треба знати про це свято
4 12110
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Дмитро Ступка похрестив доньку: фото
27 червня , 17:09
В питанні окупації Донбасу та підтримки тероризму Росією є юридична колізія, – Найєм
 2 березня , 23:26
ДСНС очистила Балаклію та 9 прилеглих населених пунктів від вибухонебезпечних предметів
 18 квітня , 09:18
Бойовики обстріляли з мінометів житлові квартали Авдіївки: є поранений
6 квітня , 22:46
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук