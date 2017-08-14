Моторошна ДТП сталася в Хмельцькому, постраждали 4 дитини

У Хмельницькому "Volkswagen Passat" зіткнувся з "BMW" та машиною місцевого таксі. Під час аварії постраждало 8 людей, з яких 4 – діти.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції в Хмельницькій області.

Аварія сталась ввечері 12 серпня на вулиці Проспект миру, що у Хмельницькому. За попередньою інформацією, 37 річний водій "Volkswagen Passat" був напідпитку та спричинив ДТП. Чоловік виїхав на зустрічну смугу, зачепив машиною "BMW" і зіткнувся з таксі "Renault Laguna".

Читайте також: На блокпосту в Донецькій області сталась масштабна ДТП

Водія таксі госпіталізували у важкому стані. Відомо, що він зазнав політравм та перелому ноги. Окрім цього, до Хмельницької обласної клінічної лікарні потрапили 6 пасажирів таксі, з яких 4 – дитини.

У трьох 4-річних дівчаток діагностували політравми, забої, в однієї із них — закриту черепно-мозкову травму та перелом стегна. У 6-річного хлопчика — політравма та поперечний перелом черепа. Усі діти були госпіталізовані в реанімацію. Двоє дорослих, які були з дітьми, теж госпіталізовані до обласної лікарні,

– йдеться у повідомленні.

У батьків малечі діагностували численні забої, закриту черепно-мозкову та перелом носа. Окрім цього, в лікарню потрапив ймовірний винуватець ДТП.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Водію, що спричинив аварію, загрожує до 3 років ув'язнення. Поліція встановлює всі деталі інциденту.