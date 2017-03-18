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Моторошна ДТП у Дніпрі: жертв діставали зі сплюснутого авто

13:32, сьогодні 411 Читать новость на русском
ДТП у Дніпрі
ДТП у Дніпрі / Фото з Facebook

Автомобіль врізався у електроопору у Дніпрі, троє людей загинули, ще одна особа госпіталізована.

Про це повідомив начальник ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Кульбач на своїй сторінці у Facebook.

Аварія сталася рано-вранці о 05:20 на вулиці Набережна Січеславська.

"Аварійної-рятувальний загін спецпризначення щойно завершив діставати тіла загиблих внаслідок ДТП. Загинуло 3 людей та одного госпіталізовано в тяжкому стані до лікарні", – зазначив Кульбач.

Читайте також: У Миколаєві бензовоз врізався у зоомагазин, є загиблий

Теги: Україна Жертви Аварії та ДТП Новини Дніпра ДСНС
Джерело: 24 Канал
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