Моторошна ДТП у Дніпрі: жертв діставали зі сплюснутого авто

Автомобіль врізався у електроопору у Дніпрі, троє людей загинули, ще одна особа госпіталізована.

Про це повідомив начальник ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Кульбач на своїй сторінці у Facebook.

Аварія сталася рано-вранці о 05:20 на вулиці Набережна Січеславська.

"Аварійної-рятувальний загін спецпризначення щойно завершив діставати тіла загиблих внаслідок ДТП. Загинуло 3 людей та одного госпіталізовано в тяжкому стані до лікарні", – зазначив Кульбач.

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