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Моторошна історія. На Тернопільщині бродячі собаки відгризли старенькій голову

14:44, сьогодні 56
Жінка регулярно годувала бродячих собак
Жінка регулярно годувала бродячих собак / zz.te.ua

Страшний випадок трапився на хуторі Шаварівка біля Тернополя. Бродячі собаки відгризли голову старенькій бабці, яка регулярно їх підгодовувала.

Про це пише місцеве видання "За Збручем".

Тіло 85-річної матері знайшов її син.

За його словами, мати живе в Тернополі, а на хутір ходила, щоб регулярно годувати собак. Ввечері 15 січня жінка знову пішла на хутір, але не повернулася. Тому син пішов шукати матір.

На лісовій дорозі він побачив тіло без голови, за зовнішніми ознаками схоже на його матір. Тварини згризли голову та кисть руки загиблої. При попередньому огляді судмедексперт встановив, що жінка спочатку замерзла, а вже потім її знайшли собаки.

Нагадаємо, вранці 7 січня у селі Кучаків на Київщині військового загризли до смерті чотири собаки.

Ще одна моторошна смерть трапилась на Херсонщині – від нападу трьох вівчарок загинув 43-річний чоловік.

Теги: Україна Тернопіль Жертви світ тварин
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