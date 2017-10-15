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Жахлива смерть спіткала немолодого чоловіка у Харкові

15:31, сьогодні 1319 Читать новость на русском
Чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна 8 поверху
Чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна 8 поверху / Соцмережі

Напередодні у Харкові на вулиці Клочківській, що у Шевченківському районі, 54-річний чоловік вирішив покінчити життя самогубством.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

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За попередніми даними, загиблий вистрибнув з балкону під'їзду, розташованого на 8-му поверсі.

До слова, раніше чоловік неодноразово висловлював наміри вкоротити собі віку.

За цим фактом слідчий Шевченківський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Теги: Новини України Харків Самогубство Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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