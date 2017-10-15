Жахлива смерть спіткала немолодого чоловіка у Харкові
15:31, сьогодні 1319 Читать новость на русском
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Напередодні у Харкові на вулиці Клочківській, що у Шевченківському районі, 54-річний чоловік вирішив покінчити життя самогубством.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
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За попередніми даними, загиблий вистрибнув з балкону під'їзду, розташованого на 8-му поверсі.
До слова, раніше чоловік неодноразово висловлював наміри вкоротити собі віку.
За цим фактом слідчий Шевченківський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.
Джерело: 24 Канал
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