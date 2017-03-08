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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Моторошні дані: Україна – лідер за смертністю матерів та немовлят

22:45, сьогодні 151 Читать новость на русском
Тривожні дані від ЮНІСЕФ
Тривожні дані від ЮНІСЕФ / Фото з соцмереж

У ЮНІСЕФ підрахували, що Україна продовжує лідирувати за показниками материнської смертності серед інших країн Європи.

Про це повідомляє ВВС.

У 2015 році в Україні зафіксували 120 випадків материнської смертності, тоді як у Польщі – 12.

Вищими, ніж у сусідів, є і показники смертності немовлят. Так у перші 28 днів життя в Україні зафіксували 2378 випадків смерті немовлят, в той час як у Польщі – 1122.

Експерт ЮНІСЕФ Андрій Загребельний зазначив, що в Україні жінки часто недостатньо звертають увагу на власний стан здоров'я, що вкрай необхідно, тим більше під час вагітності.

За його словами, слід пам'ятати про шість основних симптомів, які не можна ігнорувати під час вагітності: вагінальна кровотеча, підвищення температури тіла до 38 градусів і вище, ранній токсикоз, раптова набряклість кінцівок, живота чи обличчя, сильний біль у животі та підвищений тиск.

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Теги: Україна ЮНІСЕФ
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