Моторошний парад ведмедів: як в Румунії проводжають 2016 рік

Десятки румун у ведмежих шкурах та костюмах виконали традиційний передноворічний танець ведмедя.

Дійство відбулось у невеликому містечку, що за 300 кілометрів на північ від Бухареста. Таким ритуальним танцем у Румунії прийнято проводжати старий рік.

Свято відбувається здебільшого у невеликих містечках та селах. Традиція бере початок ще з дохристиянських часів.

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Танцюристи у хутряних костюмах, співаючи, ходили від хати до хати. Вони вірили, що так відганяють зло.