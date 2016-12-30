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Моторошний парад ведмедів: як в Румунії проводжають 2016 рік

20:25, сьогодні 61 Читать новость на русском
Парад ведмедів в Румунії
Парад ведмедів в Румунії / Getty Images

Десятки румун у ведмежих шкурах та костюмах виконали традиційний передноворічний танець ведмедя.

Дійство відбулось у невеликому містечку, що за 300 кілометрів на північ від Бухареста. Таким ритуальним танцем у Румунії прийнято проводжати старий рік.

Свято відбувається здебільшого у невеликих містечках та селах. Традиція бере початок ще з дохристиянських часів.

Про те, як святкують Новий рік в різних країнах світу – читайте в нашому спецпроекті.

Танцюристи у хутряних костюмах, співаючи, ходили від хати до хати. Вони вірили, що так відганяють зло.

Теги: Румунія Культура Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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