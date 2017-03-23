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Моторошний прогноз. Назвали рік, коли кожній четвертій дитині бракуватиме води

00:48, сьогодні 28 Читать новость на русском
Вода стане дефіцитною до 2040 року
Вода стане дефіцитною до 2040 року / ssays320.web.fc2.com

Вже через 20 років, до 2040 року, близько 600 мільйонів дітей (а це кожна четверта дитина на землі) відчують гостру проблему дефіциту води.

Про це йдеться у доповіді ЮНІСЕФ, інформує центр новин ООН.

У доповіді також йдеться, що навіть нині мільйони дітей не мають доступу до питної води. І прогнози невтішні – через гострий дефіцит води діти змушені будуть пити непридатну для цього рідину.

"Не маючи доступу до чистої води, діти, швидше за все, помруть в дитячому віці від захворювань, викликаних водними бактеріями", – каже виконавчий директор ЮНІСЕФ Ентоні Лейк.

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Проблеми з водою виникають в основному через потепління, а також часті повені, посухи і танення льодовиків.

До цього варто додати стрімке зростання населення, а також урбанізацію та індустріалізацію, що призводить до виснаження водних ресурсів.

Загалом, нині 36 країн світу вже відчувають гостру нестачу прісної води.

Теги: Україна екологія ООН LifeStyle
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