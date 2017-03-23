Моторошний прогноз. Назвали рік, коли кожній четвертій дитині бракуватиме води

Вже через 20 років, до 2040 року, близько 600 мільйонів дітей (а це кожна четверта дитина на землі) відчують гостру проблему дефіциту води.

Про це йдеться у доповіді ЮНІСЕФ, інформує центр новин ООН.

У доповіді також йдеться, що навіть нині мільйони дітей не мають доступу до питної води. І прогнози невтішні – через гострий дефіцит води діти змушені будуть пити непридатну для цього рідину.

"Не маючи доступу до чистої води, діти, швидше за все, помруть в дитячому віці від захворювань, викликаних водними бактеріями", – каже виконавчий директор ЮНІСЕФ Ентоні Лейк.

Читайте також: Коли в океані зникне риба: вчені зробили невтішний прогноз

Проблеми з водою виникають в основному через потепління, а також часті повені, посухи і танення льодовиків.

До цього варто додати стрімке зростання населення, а також урбанізацію та індустріалізацію, що призводить до виснаження водних ресурсів.

Загалом, нині 36 країн світу вже відчувають гостру нестачу прісної води.