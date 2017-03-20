Моторшна аварія в Києві: авто приземлилося на дах іншої машини, є загиблий (18+)

У Києві біля станції метро Берестейська сталася моторошта ДТП. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

За попередньою інформацією, автомобіль вилетів через відбійник на зустрічну смугу та приземлився на дах іншого автомобілю.

Фото аварії розмістили на сторінці Dtp.kiev.ua.

Через аварію зіткнулося ще декілька автомобілів. Рух на трасі ускладнений – вільна лише одна смуга.

Повідомляється, що загиблий водій – це 22-річний чоловік.

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На місці працюють кілька патрулів поліцейських та оперативно-рятувальний загін надзвичайників.