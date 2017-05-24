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Мовні квоти для телебачення: що очікувати на українських телеканалах

22:47, 23 травня 270 Читать новость на русском

Якби квоти діяли вже сьогодні, то 11 загальнонаціональних каналів мали б проблеми. Саме стільки наповнюють свої ефіри українським контентом менш, ніж на 75 відсотків. То як відреагував на новацію медіаринок.

Частка україномовного продукту на деяких телеканалах і до 30% не дотягує. Це офіційна статисти Національної ради з питань телебачення та радіомовлення за лютий цього року.

Наприклад, на Інтері українського контенту лише 26 відсотків. Канал встановлення квот прокоментував, цілком очікувано. Кажуть, що це, мовляв, утискає права мільйонів російськомовних українців. Про права україномовних як зазвичай ніхто не згадує.

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Наприклад, українські актори в Україні почуваються дискримінованими, грають в телефільмах другопланові ролі. На головні запрошують російських.

"Тут дешева робоча сила, дешево знімати. Досі в цей телевізійний ринок ідуть російські гроші, тому на головні ролі приїжджають російські актори", – розповідає актриса Римма Зюбіна.

Причина проста: після прем'єр серіалів на українських телеканалах, продають їх у Росію та інші країни пострадянського союзу.

До слова студія film.ua, яка це кіно знімає, від коментаря 24 Каналу відмовилася. Кажуть, узгоджують позицію.

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Узгоджувати тепер доведеться і нові правила гри, кажуть медіаексперти.

У них реакція буде негативною, тому що їм доведеться перебудовувати всю свою діяльність і видавати в ефір інший контент. Його треба буде або адаптувати, або готувати зовсім інший контент українською мовою,
– переконана медіаексперт Світлана Остапа.

Адже за порушення вимог закону серйозне покарання. Можуть позбавити ліцензії.

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Більше 75 відсотків українського контенту в ефірі за інформацією Нацради з питань телебачення та радіомовлення забезпечують 13 загальнонаціональних телеканалів.

Нагадаємо, 23 травня Верховна Рада остаточно ухвалила закон про україномовні квоти на телебаченні в Україні. За проголосувало 269 депутатів – представники майже всіх фракцій та груп парламенту, окрім "Опозиційного блоку".

За словами президента Петра Порошенка, цей закон гарантує права не лише україномовних людей.

Автор: Єлизавета Герасимюк
Теги: Україна Політика ЗМІ Медіа Кіно
Джерело: 24 Канал
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