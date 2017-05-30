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Мой народ действительно проживет без социальных сетей, но он не сможет выжить без медицины

Грані правди 19:41, сьогодні 325 Читать новость на русском

Еще одно письмо в пустоту… Глас вопиющего.

Останавливать процесс самоуничтожения вы не хотите никак…

Каждое утро читаю записки из ада. Как в палате площадью 14 квадратных метровм 6 детей и 6 мам. Как мечутся в приемном отделении – ищут врача, чтоб помочь умирающему молодому парню, разбившемуся на мотоцикле. Как ищут обезболивающие – мама кричит, рак кишечника.

За то, чтобы привязать ремень к кровати (чтобы мог помочь самому себе сесть после инсульта), – 100 грн. Это в платной палате, которая отличается от бесплатной исключительно тем, что там всего 4 койки, а не 10.

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"Мы не знаем, бешеная собака или не бешеная", но вакцины у нас все равно нет. Достанете – будем колоть. Половина бумажек из лаборатории дают повод усомниться в правдивости результатов.

Фармакология – царство фуфломицинов и фальсификатов. Редкие адекватно работающие лекарства – как лучик света в глубоком колодце.

Это не шутки!

Вы все думаете, что это шутки, запугивания, пиар? Я вас предупреждал о том, что рядом корь и она придет. Она пришла.

Я утверждаю, что нет вопроса – придет дифтерия или не придет. Это всего лишь вопрос времени. Придет обязательно, и тогда вы, в черных очередях к детским гробикам, может быть, услышите, наконец, что противодифтерийной сыворотки как не было, так и нет.

Вы что, не от мира сего? Вы думаете, что вас это не коснется?

Каждый 3-й из вас умрет от рака. И будете орать, выпрашивая обезболивающее. И скулить, и думать — а чего я молчал, когда не болело?!!

Вы надеетесь вырастить ребенка и ни разу в больницу не попасть? Не получится! И будете в обшарпанной палате, в компании из 5 таких же молчаливых/терпеливых/надеющихсячтопронесет, смотреть, как ваше дитя будут колоть по 4 раза в день лекарствами, о которых во всем мире забыли уже давно. И лекарства эти вы там же и будете покупать в личной аптеке главврача.

А когда ваши пожилые родители окажутся перед дверью в лучший мир, вы сможете проводить их достойно? Без боли, без мокрой постели, без пролежней? Да, я понимаю, что шансов дожить до старости немного — тут уже до пенсии дожить сложно, но если все-таки доживется, есть ли шансы на легкий уход без страданий и унижений?

Вы дружно наплевали на себя. На своих детей. На своих родителей.

Вас ведут на бойню, хотя нет, не ведут – уже привели. Вас с каждым днем все меньше. Самые сильные/мудрые убегают. Кто не может убежать – уползает. Умные/осторожные держатся в стороне и пятятся к выходу.

Оставшиеся бандиты кричат-подгоняют: раз вам не нравится – валите отсюда!

Некие люди, еще трепыхающиеся, готовят законопроекты по реформе медицины.

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Я не реформатор и не организатор здравоохранения. Я не утверждаю, что эти проекты хорошие/плохие. Я хочу, чтобы государственные люди их рассмотрели и либо приняли, либо сказали: это не годится, надо переделывать! И немедленно занялись переделыванием, поскольку уходит время, а вместе с уходящим временем уходят жизни людей.

Но они вообще не хотят об этом говорить!!! ВООБЩЕ НЕ ХОТЯТ РАССМАТРИВАТЬ РЕФОРМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Они упорно придумывают все новые и новые запреты и продолжают стравливать людей. Они глубоко убеждены в том, что именно эти запреты являются неотложными, а реформы здравоохранения могут подождать.

Да, я мечтаю о том, что будут квоты на процент фуфломицинов в аптеках, квоты на количество внутримышечных инъекций, квоты на концентрацию садистов, с улыбкой на устах говорящих: "ну потерпи". Но наши специалисты по квотам даже не хотят об этом говорить.

Они подбрасывают вам все новые и новые темы для обсуждения, и вы тут же забываете обо всем, перемывая косточки артистам да налоговым начальникам. Забываете о самом главном!!! О детях, стариках, больных, инвалидах.

Майдан начался с нетерпимости к насилию

Нельзя бить людей, которые высказывают свое мнение! Именно это "нельзя" вывело людей на улицы. А теперь стало можно? Вся наша система здравоохранения — это насилие над человеческим достоинством.

Если общество спокойно проглатывает игнорирование депутатами самой острой проблемы каждой семьи, значит, общество заслужило таких депутатов. Вы заслужили! Но дети ваши чем провинились? За какие грехи им такие родители/избиратели достались?

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Я еще раз обращаюсь к депутатам: опомнитесь, пока не поздно! Даже у самого терпеливого терпения есть граница. Даже у самых изощренных издевательств есть предел.

Я видел, что некоторые политические силы не дали за рассмотрение медреформы ни одного голоса. Я объясняю вам и вашим избирателям, в чем ваша ошибка.

Вносятся законопроекты, с которыми вы категорически не согласны. У вас есть другой взгляд на реформу здравоохранения. Вы анализируете ошибки, предлагаете альтернативы или улучшения и только так – в публичном споре – рождаете истину. Но не говорить об этом вообще – это политическая импотенция. Если вам нечего сказать, так что вы там, в Раде, делаете?

Отпустите Народ Мой!

Мой народ действительно проживет без социальных сетей и без всего остального, что вы еще надумаете запретить. Но мой народ не сможет выжить без медицины.

Еще одно письмо в пустоту… Глас вопиющего. Останавливать процесс самоуничтожения вы не хотите никак… И в этом аду главным достижением считается право съездить посмотреть на то, как живут по соседству!

Автор: Доктор Евгений Комаровский. Источник: Доктор Комаровский

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Теги: Грані правди Лікар Євген Комаровський Лікування
Джерело: 24 Канал
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