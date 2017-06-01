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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Моя мрія – бути людиною": маловідомі факти з біографії Любомира Гузара

19:03, сьогодні 253 Читать новость на русском

Українці в жалобі. Прощання із блаженнішим Любомиром Гузаром триватиме 4 дні. Вже сьогодні, 1 червня, із Гузаром прощаються у Соборі Святого Юра у Львові.

"Моя мрія у житті – бути людиною", – це кредо блаженніший проніс крізь все життя. Непохитно йшов з ним змалку.

Перша паства у Любомира Гузара з'явилася у п'ятдесятих в США. Одночасно йому доводилося працювати на двох роботах.

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Життєво важливий вплив на Гузара справив патріарх Йосип Сліпий, який очолював Українську Греко-Католицьку церкву у вигнанні. Його настановами керувався і коли боровся за її відродження в Україні. Та й потім впродовж всього свого життя.

Любомир Гузар був одним із тих священнослужителів, хто відверто та наполегливо виступав за єдність віри. На зламі століть він очолив церкву в Україні. А Папа Римський висвятив його до кардинала.

Втім, для Любомира Гузара усі завжди були рівними. Саме його щирість та мудрість викликали повагу у всіх, попри ранги та посади.

Священослужитель казав, що в Україні бракує державних мужів – тих, кому болить за Україну. А от політиків багато, зауважував Гузар.

На думку Любомира Гузара, сильною є та людина, що бажає добра. А щоб відновити довіру в суспільстві, треба припинити торгувати правдою. Це настанови для українського суспільства від єпископа Гузара.

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Давно знайомий із ним Мирослав Маринович згадував, що ніхто й ніколи не почувався поруч із цією людиною принижено.

Коли я дивився на Блаженнішого Любомира, я в один момент згадав слова, які Василь Стус писав своєму синові. "Жити треба так, щоб голуби сідали на плечі",
– зазначив віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович.

Прощання із без перебільшення людиною епохи триватиме до понеділка. Спочатку у Львові, потім у Києві. Бо саме зі Львова свого часу почалося відродження церкви після радянських часів підпілля.

Нагадаємо, колишній глава Української Греко-Католицької церкви Любомир Гузар помер на 85 році життя 31 травня.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Україна Любомир Гузар Втрати УГКЦ українці релігія
Джерело: 24 Канал
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