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МОЗ планує зменшити додавання шкідливих домішок у продукти

19:07, сьогодні 27 Читать новость на русском

Тривалість життя людини залежить від того, що вона їсть. Такий висновок зробила Всесвітня організації охорони здоров'я. Там запевняють, неправильне харчування може спричинити діабет та серцево-судинні захворювання.

Фаст-фуд, кулінарія, напівфабрикати, ковбаси та солодощі. Всі ці продукти мають безліч шкідливих домішок та негативно впливають на організм людини. Одразу це непомітно, проте з часом виникають серйозні проблеми зі здоров'ям.

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Про небезпеку неправильного харчування попереджають медики. Спершу з'являється зайва вага, і як наслідок – проблеми з серцем та судинами, ризик захворіти на діабет та навіть рак. Тому дієтологи радять мінімізувати сіль, цукор, насичений жир і транс-жир. Останній з них – найнебезпечніший. Це специфічний вид ненасичених штучних жирів. Завдяки йому продукт має кращий вигляд та довше зберігається. А ось для організму – це суцільна катастрофа. Транс-жири підвищують кількість холестерину та змінюють структуру клітин.

Викликає запалення, в тому числі ендетолію судин. Це і є той фактор, який провокує виникнення бляшок на судинах, що в свою чергу є ризик фактором до інсультів, інфарктів,
– зазначила спеціалістка відділу профілактики неінфекційних захворювань МОЗ Наталія Півень.

Цією проблемою серйозно перейнялись у міністерстві охорони здоров'я. Там розробляють законопроект, який регулюватиме кількість транс-жирів у продуктах харчування. Пропонують не більше двох грамів на 100 грамів загальної кількості жиру у продукті.

У світі вже давно намагаються взагалі відмовитися від шкідливого "інгредієнту". Так, 14 років тому Данія першою ввела повну заборону продажу продуктів, що містять штучні жири. З наступного року це планують зробити і в США.

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Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Україна Здорове життя Здоров'я Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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