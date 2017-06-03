МОЗ планує зменшити додавання шкідливих домішок у продукти

Тривалість життя людини залежить від того, що вона їсть. Такий висновок зробила Всесвітня організації охорони здоров'я. Там запевняють, неправильне харчування може спричинити діабет та серцево-судинні захворювання.

Фаст-фуд, кулінарія, напівфабрикати, ковбаси та солодощі. Всі ці продукти мають безліч шкідливих домішок та негативно впливають на організм людини. Одразу це непомітно, проте з часом виникають серйозні проблеми зі здоров'ям.

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Про небезпеку неправильного харчування попереджають медики. Спершу з'являється зайва вага, і як наслідок – проблеми з серцем та судинами, ризик захворіти на діабет та навіть рак. Тому дієтологи радять мінімізувати сіль, цукор, насичений жир і транс-жир. Останній з них – найнебезпечніший. Це специфічний вид ненасичених штучних жирів. Завдяки йому продукт має кращий вигляд та довше зберігається. А ось для організму – це суцільна катастрофа. Транс-жири підвищують кількість холестерину та змінюють структуру клітин.

Викликає запалення, в тому числі ендетолію судин. Це і є той фактор, який провокує виникнення бляшок на судинах, що в свою чергу є ризик фактором до інсультів, інфарктів,

– зазначила спеціалістка відділу профілактики неінфекційних захворювань МОЗ Наталія Півень.

Цією проблемою серйозно перейнялись у міністерстві охорони здоров'я. Там розробляють законопроект, який регулюватиме кількість транс-жирів у продуктах харчування. Пропонують не більше двох грамів на 100 грамів загальної кількості жиру у продукті.

У світі вже давно намагаються взагалі відмовитися від шкідливого "інгредієнту". Так, 14 років тому Данія першою ввела повну заборону продажу продуктів, що містять штучні жири. З наступного року це планують зробити і в США.

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