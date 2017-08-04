МОЗ поки офіційно не підтверджує смерті українців від спеки

Міністерство охорони здоров'я офіційно не підтверджує факти смерті українців через аномальну спеку.

Про це повідомила керівник управління екстреної допомоги та медицини катастроф МОЗ Тетяна Тімошенко, пише "Укрінформ".

"Офіційно підтвердженої інформації про смерті через спеку немає. З сьогоднішнього дня ми почали збирати інформацію від обласних центрів екстреної допомоги і медицини катастроф щодо статистики", – зазнчили в МОЗ.

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Раніше ЗМІ повідомляли про трьох людей, які померли 3 серпня. Ймовірна причина смертей – спека.

Зокрема, у Луцьку 3 серпня на зупинці громадського транспорту померла 60 річна жінка. Цього ж дня у Львові на вулиці виявили тіло літнього чоловіка. Ймовірна причина смерті – зупинка серця через спеку. В Одесі раптово помер полковник медичної служби, який перебував при виконанні службових обов'язків. Медики заявили, що в нього стався інфаркту міокарда, який могла спровокувати аномальна спека.

За прогнозами синоптиками, в західних областях України температура почне знижуватися після 6 серпня – до +23...+29 градусів. Інші регіони України відчують спад спеки лише з 10 серпня.