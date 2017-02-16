Може вас подалі від людей слід тримати: з'явилося відео затримання підозрілого керівника НАЗК

У мережі з'явився запис з відеореєстратора патрульних, які затримали заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслана Радецького

Відповідне відео опублікував ресурс "Обозреватель".

На кадрах видно, як чиновник намагається тягнути час і всіляко відмовляється пройти тест на ступінь алкогольного сп'яніння.

Щоправда, за словами правоохоронців у нього є всі симптоми алкогольного сп'яніння: сильний запах алкоголю з порожнини рота, почервоніння очей і невиразна мова.

Зауважимо, що після того, як патрульні повідомляють йому про складання відповідного протоколу, чиновник обурюється, що "відмови не було", і він просто весь цей час "говорив з дружиною".

Крім того, Радецький весь час стверджує, що їхав з роботи тверезим.

Як відомо, патрульні зупинили заступника голови НАЗК увечері 7 лютого, коли чиновник на своєму Subaru XV виїжджав зі стоянки на вулиці Дружби народів у Печерському районі столиці.

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